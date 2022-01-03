22:42 (мск), источник: © РИА Новости
Украинский журналист Цимбалюк сообщил, что уехал из России
КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что уехал из России. В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.
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