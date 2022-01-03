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22:42 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский журналист Цимбалюк сообщил, что уехал из России

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что уехал из России. В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

Источник: © РИА Новости

Позднее адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости, что прокуратура отозвала вызов. При этом юрист отказался раскрыть местонахождение Цимбалюка.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал журналист в интервью интернет-изданию Hromadske.

По его мнению, отзыв вызова на допрос «не значит, что его не будет снова».

Цимбалюк добавил, что прожил в Москве 13 лет, но «никогда не собирался там оставаться».

Журналист отметил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны российских правоохранительных органов, чтобы в какой-то момент не обнаружить себя «в розыске Интерпола».

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