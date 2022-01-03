В Италии по запросу России задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука

«Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По заявлению российской стороны, когда Евгений находился в России 8 лет назад, он якобы совершил криминальное правонарушение. Сейчас итальянская сторона изучает запрос об экстрадиции, который пришел из России», — написала куратор группы Марианна Гудич-Палий.
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку. «Суд Неаполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат», — сообщил Николенко (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк в своем Facebook сообщила, что родственники режиссера умолчали факт его задержания, чтобы избежать активизации действий российской стороны
. По ее словам, в СИЗО задержанный может находиться не более 60 дней. «Все, чего хотят его родные и близкие, — это, чтобы его экстрадировали в Украину, а не к медведям», — написала Подоляк.
Евгений Лавренчук родился 24 июня 1982 года во Львове. Лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе. Он является основателем и художественным руководителем Польского театра в Москве, Школы актерского мастерства и режиссуры и Международного театрального центра в Москве. С 2018 года занимает должность главного режиссера Одесского национального театра оперы и балета. За свою карьеру поставил более 30 спектаклей.