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22:10 (мск), источник: РБК

Прокуратура Нью-Йорка решила допросить детей Трампа

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк в рамках гражданского расследования деловой практики бывшего президента США Дональда Трампа решила допросить двух его взрослых детей, сообщает The New York Times. Поводом стало расследование в отношении бизнес-империи Дональда Трампа в годы его президентства. Следствие интересуют возможные манипуляции со стоимостью активов Трампа.

Источник: AP 2021

Речь идет о сыне экс-президента Дональде Трампе-младшем и дочери Иванке Трамп.

Гражданское расследование этого дела ведет генеральный прокурор штата, член Демократической партии Летиция Джеймс. Она хочет выяснить детали работы бизнес-империи Трампа во время его президентства.

Издание отмечает, что трое старших детей Трампа — Дональд, Иванка и Эрик — были вовлечены в бизнес отца и работу его главной управляющей компании Trump Organization, в которую все они были устроены на работу сразу после окончания колледжей.

Когда Трамп стал президентом в 2017 году, он передал бизнес своим сыновьям Дональду и Эрику, а также давнему финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу.

Джеймс в ходе расследования хочет выяснить, не завышал ли Трамп мошенническим путем стоимость своих активов для обеспечения банковских кредитов и не занижал ли их в других случаях, чтобы уменьшить налоги.

Если Джеймс найдет доказательства нарушения, она сможет подать в суд.

Поскольку ее расследование носит гражданский характер, она не может предъявить уголовные обвинения, уточняет издание.

Против Trump Organization уже ведется расследование: Генпрокуратура Нью-Йорка подозревает компанию, которая контролирует недвижимость и активы Трампа, в мошенничестве и предоставлении ложной информации для получения налоговых льгот и обеспечения займов. Это расследование носит уголовный характер и проводится совместно с прокурором Манхэттена. Данное расследование началось в 2019 году, когда Трамп еще был президентом США.

Трамп заявлял, что расследование против компании начали по политическим мотивам, а лоббируют его в Демократической партии. Трамп ушел с поста гендиректора Trump Organization в 2017 году, когда стал президентом США.

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