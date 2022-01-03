Прокуратура Нью-Йорка решила допросить детей Трампа

Речь идет о сыне экс-президента Дональде Трампе-младшем и дочери Иванке Трамп.
Гражданское расследование этого дела ведет генеральный прокурор штата, член Демократической партии Летиция Джеймс. Она хочет выяснить детали работы бизнес-империи Трампа во время его президентства.
Издание отмечает, что трое старших детей Трампа — Дональд, Иванка и Эрик — были вовлечены в бизнес отца и работу его главной управляющей компании Trump Organization, в которую все они были устроены на работу сразу после окончания колледжей.
Когда Трамп стал президентом в 2017 году, он передал бизнес своим сыновьям Дональду и Эрику, а также давнему финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу.
Джеймс в ходе расследования хочет выяснить, не завышал ли Трамп мошенническим путем стоимость своих активов для обеспечения банковских кредитов и не занижал ли их в других случаях, чтобы уменьшить налоги.
Если Джеймс найдет доказательства нарушения, она сможет подать в суд.
Поскольку ее расследование носит гражданский характер, она не может предъявить уголовные обвинения, уточняет издание.
Против Trump Organization уже ведется расследование: Генпрокуратура Нью-Йорка подозревает компанию, которая контролирует недвижимость и активы Трампа, в мошенничестве и предоставлении ложной информации для получения налоговых льгот и обеспечения займов. Это расследование носит уголовный характер и проводится совместно с прокурором Манхэттена. Данное расследование началось в 2019 году, когда Трамп еще был президентом США.
Трамп заявлял, что расследование против компании начали по политическим мотивам, а лоббируют его в Демократической партии. Трамп ушел с поста гендиректора Trump Organization в 2017 году, когда стал президентом США.