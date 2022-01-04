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01:00 (мск), источник: РБК

Байден не мог выйти из самолета в течение получаса из-за снега

Президент США Джозеф Байден из-за снегопада около получаса не мог покинуть самолет по прибытии в Вашингтон, сообщает телекомпания NBC. Сильные снегопады обрушились на американскую столицу и соседние штаты. Снег помешал возвращавшемуся с новогодних каникул президенту США выйти из самолета.

Источник: AP 2021

«Десятки сотрудников авиабазы Andrews в спешке чистили от снега летное поле перед возвращением Байдена. В какой-то момент в снегу застрял трап, по которому президент обычно выходит из самолета. Это привело к тому, что президент и сотрудники его аппарата не могли покинуть борт в течение примерно получаса», — отмечает телекомпания.

В конце концов снег удалось расчистить и трап был подан. Президент США спустился по нему, прикрывая лицо от летящих хлопьев снега.

Байден возвращался в Вашингтон из родного штата Делавэр после новогодних каникул. Обычно самолет президента садится на авиабазе ВВС США Andrews (штат Мэриленд), после чего глава государства на вертолете направляется в Белый дом.

Из-за сильных снегопадов от полета на вертолете было решено отказаться — Байден отправился в резиденцию в автокортеже. Из-за сложных погодных условий автомобили двигались со скоростью около 20 миль в час (чуть больше 30 км/ч — РБК).

Снегопады и сильный ветер на восточном побережье США привели к нарушениям движения транспорта и отключениям элестроснабжения. Как отмечает издание USA Today, всего зарегистрировано 850 тыс. случаев отключения электричества. Синоптики прогнозируют, что в регионе может выпасть до 30 сантиметров снега, скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

Из-за снегопадов нарушена работа органов федерального правительства, не работают госучреждения. В Белом доме отменили брифинги для журналистов.

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