Байден не мог выйти из самолета в течение получаса из-за снега

«Десятки сотрудников авиабазы Andrews в спешке чистили от снега летное поле перед возвращением Байдена. В какой-то момент в снегу застрял трап, по которому президент обычно выходит из самолета. Это привело к тому, что президент и сотрудники его аппарата не могли покинуть борт в течение примерно получаса», — отмечает телекомпания.
В конце концов снег удалось расчистить и трап был подан. Президент США спустился по нему, прикрывая лицо от летящих хлопьев снега.
Байден возвращался в Вашингтон из родного штата Делавэр после новогодних каникул. Обычно самолет президента садится на авиабазе ВВС США Andrews (штат Мэриленд), после чего глава государства на вертолете направляется в Белый дом.
Из-за сильных снегопадов от полета на вертолете было решено отказаться — Байден отправился в резиденцию в автокортеже. Из-за сложных погодных условий автомобили двигались со скоростью около 20 миль в час (чуть больше 30 км/ч — РБК).
Снегопады и сильный ветер на восточном побережье США привели к нарушениям движения транспорта и отключениям элестроснабжения. Как отмечает издание USA Today, всего зарегистрировано 850 тыс. случаев отключения электричества. Синоптики прогнозируют, что в регионе может выпасть до 30 сантиметров снега, скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.
Из-за снегопадов нарушена работа органов федерального правительства, не работают госучреждения. В Белом доме отменили брифинги для журналистов.