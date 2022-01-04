Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 январяДень рождения Исаака Ньютона, освобождение Софии, старт первой межпланетной станции и другие события этого дня
Фоторепортажи
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
12:11 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве годовалый ребенок умер, отравившись средством от тараканов

В Москве скончался годовалый младенец, который отравился средством от тараканов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в ноябре 2021 года ребенок нашел дома на полу таблетку от тараканов и съел ее. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, он пробыл в коме два месяца. 3 января малыш умер.

Ранее в декабря в Саратовской области трое детей и их тетя умерли после отравления неизвестным веществом.

В ноябре в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом, двое детей скончались.

Погибшие девочки — семи и восьми лет — воспитывались в приемной семье. Тело одной из них обнаружили в доме, вторая скончалась уже в больнице.

В начале ноября двухлетняя девочка умерла в больнице из-за отравления алкоголем. Ее мать была госпитализирована в тяжелом состоянии. Когда женщина пришла в себя, она не смогла объяснить, как ребенок принял алкоголь.

Сакина Нуриева

Во время загрузки произошла ошибка.
 Конфликт с ФСО, стишок от бизнесмена: новогодние курьезы Дедов Морозов
Пригожин порадовался, что выжил в 2021 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь