12:11 (мск), источник: Газета.Ру
В Москве годовалый ребенок умер, отравившись средством от тараканов
В Москве скончался годовалый младенец, который отравился средством от тараканов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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Отмечается, что в ноябре 2021 года ребенок нашел дома на полу таблетку от тараканов и съел ее. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, он пробыл в коме два месяца. 3 января малыш умер.
Ранее в декабря в Саратовской области трое детей и их тетя умерли после отравления неизвестным веществом.
В ноябре в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом, двое детей скончались.
Погибшие девочки — семи и восьми лет — воспитывались в приемной семье. Тело одной из них обнаружили в доме, вторая скончалась уже в больнице.
В начале ноября двухлетняя девочка умерла в больнице из-за отравления алкоголем. Ее мать была госпитализирована в тяжелом состоянии. Когда женщина пришла в себя, она не смогла объяснить, как ребенок принял алкоголь.
Сакина Нуриева