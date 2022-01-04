Автобус и легковые машины столкнулись на «Коле»: есть погибший, среди пострадавших — дети

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12:40 на 187-м километре трассы, у деревни Доможирово, произошло лобовое столкновение заказного автобуса и двух легковых автомобилей. Одна из машин вылетела в кювет, вторая удержалась на обочине. Автобус стоит у края дороги.
По предварительным данным, в автобусе находились 40 человек, они целы и невредимы. Травмы получили люди, ехавшие в легковушках. Один человек скончался, и пострадали пятеро, в том числе двое детей.
«На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Патрульная снегоочистка и обработка противогололедными материалами на данном участке дороги Р-21 выполнялись в нормативные сроки. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечается в сообщении.
Пробки на месте ДТП не наблюдается.
Несколько машин вылетели с дороги сегодня и на Приморском шоссе.