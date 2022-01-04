Суд отклонил иск «младенца с обложки Nirvana»

Адвокаты Nirvana обратились в суд с просьбой отклонить иск, поскольку защитники Элдена не успели оспорить их ходатайство до 30 декабря.
Теперь у них есть время до 13 января, чтобы повторно подать жалобу, это можно будет сделать только один раз. Если заявка поступит, у представителей Nirvana будет время до 27 января, чтобы ответить на повторно поданный иск.
Адвокаты группы также заявили, что Элден «провёл три десятилетия, наживаясь на своей знаменитости как самопровозглашенный “ребёнок Нирваны”». Они также считают, что срок давности по иску истёк более десяти лет назад, а на обложке нет признаков детской порнографии.
«Утверждение Элдена о том, что фотография на обложке альбома Nevermind является детской порнографией, не имеет оснований. Краткое изучение фотографии или собственного поведения Элдена (ранее Элден фотографировался со своим изображением на альбоме Nirvana), не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в тяжком преступлении, связанном с детской порнографией, подтверждает это», — сообщали адвокаты.
Элден подал иск к Nirvana за месяц до её 30-летия. Он утверждал, что, поместив его обнажённое изображение из бассейна на обложку, Nirvana нарушила целый ряд законов, в том числе о распространении детской порнографии. Элден в том числе заявлял, что фотография — это метафорическое изображение секс-работника.
Альбом Nevermind разошёлся тиражом более 30 млн экземпляров. При этом родители Элдена получили за съёмку ребёнка $200.
Сам герой обложки в 2008 и 2016 годах воссоздавал фотографию с альбома, но будучи в шортах. За фотографию 2016 года он получил $200 — столько же, сколько его отец за оригинальный снимок.