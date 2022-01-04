Коалиция во главе с США нанесла удары в Сирии

В июне 2021 года проиранские ополченцы обстреляли с помощью ракет американскую военную базу, сообщало сирийское гостелевидение. Инцидент произошел около нефтяного месторождения Аль-Омар. Ополченцы выпустили около 20 снарядов и ракетных залпов. В результате были повреждены два здания. Американские силы в ответ применили ракетное оружие и бомбардировки с помощью военных самолетов.
До этого Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли авиаудары по проиранским силам на границе Ирака и Сирии по указанию президента. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила удары самообороной. По данным СМИ, в результате удара в Сирии погиб ребенок, еще трое мирных жителей получили ранения, были повреждены жилые дома.
Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента писала, что одной из целей США стала иракская база, использовавшаяся для запуска беспилотников для атак на американских военных.
2 января Reuters со ссылкой на очевидцев и службы наблюдения писало, что российские самолеты возобновили бомбовые удары вблизи занятого силами оппозиции Идлиба на северо-западе Сирии. По данным агентства, бомбы были сброшены на несколько городов и главную водонасосную станцию города.
Повреждение водонапорной станции подтвердил чиновник ООН. Очевидцы рассказали, что за 24 часа в удерживаемом повстанцами анклаве были нанесены удары по фермам вблизи пограничного перехода с Турцией.
Согласно принятому в 2017 году странами — гарантами перемирия Меморандуму о создании сон деэскалации в Сирии, Идлиб находится в зоне ответственности Турции. Тогда перемирие не наступило, но в мае 2020 года президенты России Владимир Путин и Тайип Эрдоган достигли соглашения об Идлибе, в том числе о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения.
В июне 2021 года Минобороны России сообщило, что незаконные вооруженные формирования перебрасывают боевиков и бронетехнику к населенным пунктам в провинции Идлиб. Командование сирийских правительственных сил заявило об участившихся обстрелах своих позиций из указанного района.