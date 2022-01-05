Британия, Греция, Италия, Франция и Швейцария обновили рекорды по числу заразившихся COVID-19 за сутки

В Великобритании за прошедший день зафиксировали 218 724 заразившихся COVID-19, следует из статистики на сайте британского правительства. Число заболевших вирусом в стране превысило 13,7 млн, умерших — 149 тыс.
В Греции за сутки выявили 50 126 зараженных, умер 61 человек. Общее число заболевших в стране превысило 1,2 млн, умерших — 20 тыс., говорится в отчете Национальной организации общественного здравоохранения Греции.
В Италии за день зафиксировали 170 844 случая заболевания COVID-19, умерли 259 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные местного Минздрава. Число зараженных в стране превысило 6,5 млн, умерших — 138 тыс.
Во Франции за прошедшие сутки выявили 271 686 зараженных коронавирусом, сообщает AP. Общее число заболевших в стране превысило 10,4 млн, умерших — 125 тыс.
В Швейцарии за день зафиксировали 20 742 случая заболевания COVID-19, умерли 15 человек, сообщил в Twittter местный федеральный офис общественного здравоохранения. Число зараженных в стране превысило 1,3 млн, умерших — 12 тыс.
Ранее рекорды по числу зараженных коронавирусом были также обновлены в Португалии и США. Рост заболеваемости начался из-за нового омикрон-штамма, который эксперты считают «чрезвычайно заразным».