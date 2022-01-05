В Охотском море эвакуировали экипаж судна «Григорий Ловцов»

По данным МЧС, вечером 4 января грузовое судно «Григорий Ловцов» в 20 километрах от Шантарских островов было зажато льдами. Ведомство сообщало, что вертолет МЧС вылетел на помощь подавшему сигнал бедствия экипажу.
«В ходе авиаразведки в заданных координатах вертолетом Ми-8 МЧС России было обнаружено судно “Григорий Ловцов”. Моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасательная операция проходила в темное время суток, ее затрудняли ветер и непрочный лед, который ломался под ногами.
«Вертолет завис на предельно малой высоте и с помощью веревки спасатели помогали забраться морякам на воздушное судно», — поясняет ведомство.