Генпрокуратура отмечает масштабную кампанию по продвижению фейков о вакцинах в интернете

«В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.
В ведомстве отметили, что на фоне таких публикаций активно функционируют интернет-сервисы и Telegram-каналы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР-тестов, минуя обращение в медицинские организации.
В надзорном ведомстве сообщили, что в 2021 году после обращений Генпрокуратуры в Роскомнадзор было удалено или заблокировано значительное количество недостоверных информационных материалов.
Большая часть обращений касалась недостоверной информации, «направленной на дискредитацию мер, принимаемых по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, введению в заблуждение граждан относительно возникновения и течения данного заболевания».
Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, в прошлом году мониторинг интернета выявлял недостоверную информацию, направленную на воспрепятствование проведению выборов в России и эскалацию социальной напряженности.
«Среди установленных фейковых сюжетов следует отметить создание поддельных сайтов политической партии, ЦИК России, о возможности использования учетных записей третьих лиц для голосования на выборах, об обязательной вакцинации голосующих граждан», — рассказали в Генпрокуратуре.
В ведомстве уточнили, что большая часть недостоверной общественно значимой информации размещается в крупных российских и иностранных социальных сетях и мессенджерах — «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Теlеgram.