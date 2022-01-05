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08:47 (мск), источник: ТАСС

Генпрокуратура отмечает масштабную кампанию по продвижению фейков о вакцинах в интернете

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России отмечает масштабную кампанию по продвижению в интернете фейковой информации о вакцинах от коронавирусной инфекции.

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Источник: РИА "Новости"

«В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.

В ведомстве отметили, что на фоне таких публикаций активно функционируют интернет-сервисы и Telegram-каналы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР-тестов, минуя обращение в медицинские организации.

В надзорном ведомстве сообщили, что в 2021 году после обращений Генпрокуратуры в Роскомнадзор было удалено или заблокировано значительное количество недостоверных информационных материалов.

Большая часть обращений касалась недостоверной информации, «направленной на дискредитацию мер, принимаемых по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, введению в заблуждение граждан относительно возникновения и течения данного заболевания».

Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, в прошлом году мониторинг интернета выявлял недостоверную информацию, направленную на воспрепятствование проведению выборов в России и эскалацию социальной напряженности.

«Среди установленных фейковых сюжетов следует отметить создание поддельных сайтов политической партии, ЦИК России, о возможности использования учетных записей третьих лиц для голосования на выборах, об обязательной вакцинации голосующих граждан», — рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что большая часть недостоверной общественно значимой информации размещается в крупных российских и иностранных социальных сетях и мессенджерах — «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Теlеgram.

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