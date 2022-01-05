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09:45 (мск), источник: РБК

В Казахстане задержали директора ГПЗ за необоснованные цены на газ

Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене и глава центра электронных торгов по сжиженному газу задержаны в Мангистауской области Казахстана, где в начале года начались массовые протесты из-за кратного увеличения цен на автомобильный газ. Об этом сообщает телеканал «Казахстан». По информации телеканала, глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины.

Отмечается, что Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» обеспечивает газом всю Мангистаускую область и ближайшие регионы, пояснили в сюжете. Как уточняет «Казинформ», речь идет о директоре ГПЗ Накбергене Тулепове.

Протесты в Казахстане продолжаются уже несколько дней из-за двукратного роста цен на автомобильный газ — с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). Первыми на протест вышли автомобилисты из Мангистауской области — они перекрыли дороги в Актау и Жанаозене. Вскоре стихийные митинги также прошли в Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к протестующим.

«Вновь обращаюсь к вам [с просьбой] проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. <…> Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — заявил он. После этого глава государства ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате. Режим предполагает комендантский час, ограничения на въезд и выезд и диные меры, которые будут действовать с 5 по 19 января.

Кроме этого, ночью 5 января Токаев принял отставку правительства Казахстана и поручил временно ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель.

«Поручаю антимонопольному органу <…> ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», — заявил он.

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