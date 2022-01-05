В Казахстане задержали директора ГПЗ за необоснованные цены на газ

Отмечается, что Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.
ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» обеспечивает газом всю Мангистаускую область и ближайшие регионы, пояснили в сюжете. Как уточняет «Казинформ», речь идет о директоре ГПЗ Накбергене Тулепове.
Протесты в Казахстане продолжаются уже несколько дней из-за двукратного роста цен на автомобильный газ — с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). Первыми на протест вышли автомобилисты из Мангистауской области — они перекрыли дороги в Актау и Жанаозене. Вскоре стихийные митинги также прошли в Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.
На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к протестующим.
«Вновь обращаюсь к вам [с просьбой] проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. <…> Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — заявил он. После этого глава государства ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате. Режим предполагает комендантский час, ограничения на въезд и выезд и диные меры, которые будут действовать с 5 по 19 января.
Кроме этого, ночью 5 января Токаев принял отставку правительства Казахстана и поручил временно ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель.
«Поручаю антимонопольному органу <…> ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», — заявил он.