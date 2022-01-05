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20:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Алма-Ате протестующие подожгли здание телеканала «Казахстан»

Протестующие в Алма-Ате подожгли здание отделения государственного телеканала «Казахстан», передает телеканал «Мир 24».

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Протестующие в Алма-Ате подожгли здание отделения государственного телеканала «Казахстан», передает телеканал «Мир 24».

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь и усиление охраны особо важных объектов. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал «выйти с новым пакетом предложений» в ближайшее время.

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