В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Участники антиправительственных протестов в Казахстане снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган, административном центре Алматинской области — статуя уроженца этого региона разломана пополам и свалена с постамента, сообщает местный портал KazTAG.
Ранее в среду Sputnik Казахстан сообщал о попытках снести этот монумент.
81-летний Нурсултан Назарбаев является рекордсменом по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Он был первым президентом Казахстана с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года, а в 1990—1991 годах — президентом Казахской ССР в составе Советского Союза. После обретения независимости в результате распада СССР избирался главой государства в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. В 2010 году за Назарбаевым был официально закреплен статус Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. Двадцатого марта 2019 года он сложил с себя президентские полномочия, передав их председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. При этом Назарбаев сохранял за собой пост главы Совета безопасности, члена Конституционного совета и председателя правящей партии «Нур Отан».
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.
В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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