Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь силовиков

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Восемь полицейских и бойцов Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в разных районах Казахстана, сообщил портал Tengrinews.kz со ссылкой на МВД страны.
Уточняется, что еще более 300 силовиков получили ранения.
Кроме того, в ведомстве призвали население не поддаваться на провокации.
О том, что в результате столкновений погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов, в своем обращении к нации днем 5 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он предупредил, что власти будут действовать максимально жестко по отношению к нарушителям. По словам главы государства, за массовыми беспорядками стоят заговорщики с тщательно продуманным планом действий.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.
Утром 5 января глава государства отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.