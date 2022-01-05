5 января, источник: © РИА Новости
Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Очевидцы сообщают о начале боев в Алма-Ате, передает Sputnik.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На видео, которое публикует Sputnik, слышны предположительно автоматные очереди.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.