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5 января, источник: © РИА Новости

Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Очевидцы сообщают о начале боев в Алма-Ате, передает Sputnik.

Ранее в городе объявили о начале антитеррористической операции.

На видео, которое публикует Sputnik, слышны предположительно автоматные очереди.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.

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