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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

В казахстанском Таразе сожгли три полицейских здания

Три полицейских здания сгорели в административном центре Жамбылской области Таразе, однако сейчас обстановка спокойная, сообщает Sputnik Казахстан.

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Три полицейских здания сгорели в административном центре Жамбылской области Таразе, однако сейчас обстановка спокойная, сообщает Sputnik Казахстан.

«В Таразе сожжены три полицейских здания — областного департамента, городского управления и отдела полиции № 1», — передает агентство.

По его данным, погромщики также уничтожили или испортили около 50 ведомственных автомобилей.

Ранее комендатура другого крупного города — Алма-Аты — сообщила о гибели 13 силовиков, тела двоих обнаружили с отсеченными головами, что власти расценили как доказательство действий террористов. Еще более 350 сотрудников пострадали в уличных столкновениях.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.

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Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.

Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.

На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

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