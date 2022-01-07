Минобороны Британии рассказало, как российская подлодка столкнулась с британским фрегатом

Все это произошло в 2020 году, и, по словам источника в британском минобороны, столкновение, вероятнее всего, было случайным.
Перед столкновением фрегат заметил подводную лодку с помощью гидролокатора, после чего экипаж увидел над поверхностью воды перископ, который быстро исчез.
Затем произошло столкновение. На видеозаписи слышно, как британский моряк кричит: «Что это, черт возьми, такое?».
Была ли как-то повреждена российская подлодка, неизвестно, но «Нортамберленду» пришлось вернуться в порт, чтобы заменить поврежденный гидролокатор.
В последние годы активность российских подводных лодок возросла.
«Королевский флот регулярно отслеживает перемещение итностранных кораблей для защиты Соединенного Королевства», — заявили в минобороны.