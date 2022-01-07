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Фоторепортажи
09:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Минобороны Британии рассказало, как российская подлодка столкнулась с британским фрегатом

Фрегат королевского флота «Нортамберленд» отслеживал российскую подводную лодку, когда внезапно она задела трос сонара — гидролокатора, позволяющего незаметно обнаруживать субмарины. Корабль тащил его за собой на буксире.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Все это произошло в 2020 году, и, по словам источника в британском минобороны, столкновение, вероятнее всего, было случайным.

Перед столкновением фрегат заметил подводную лодку с помощью гидролокатора, после чего экипаж увидел над поверхностью воды перископ, который быстро исчез.

Затем произошло столкновение. На видеозаписи слышно, как британский моряк кричит: «Что это, черт возьми, такое?».

Была ли как-то повреждена российская подлодка, неизвестно, но «Нортамберленду» пришлось вернуться в порт, чтобы заменить поврежденный гидролокатор.

В последние годы активность российских подводных лодок возросла.

«Королевский флот регулярно отслеживает перемещение итностранных кораблей для защиты Соединенного Королевства», — заявили в минобороны.

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