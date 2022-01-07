07:43 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на очевидцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Всю ночь в городе слышны выстрелы, которые и сейчас местами можно услышать… На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала “МИР”, есть жертвы», — говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, тела погибших «лежат прямо на улице».
Беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней, в ряде регионов они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, к этому часу освобождены акимат города, бывшая резиденция президента, площадь Республики, зачистки в городе продолжаются.