В Казахстане задержано 3 тыс. протестующих, 26 — убиты

«В настоящее время задержано более 3 тысяч человек, ликвидировано 26, еще 18 ранены», — приводит «Интерфакс» сообщение МВД страны.
В Нацгвардии заявили, что участники беспорядков применяют гладкоствольные ружья, зажигательные смеси, «коктейли Молотова», трубы, арматуру, передает Sputnik Казахстан.
Все здания городских и районных акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация), отделения полиции по стране взяты под контроль.
В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. Демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории страны действует чрезвычайное положение.