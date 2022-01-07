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07:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Казахстане задержано 3 тыс. протестующих, 26 — убиты

Правоохранительные органы Казахстана ликвидировали 26 человек в ходе спецопераций на массовых беспорядках, еще 18 ранены, сообщила пресс-служба МВД республики. Всего задержано более 3 тыс. протестующих. Ранее сообщалось, что участникам беспорядков грозят пожизненные сроки.

Источник: AFP 2021

«В настоящее время задержано более 3 тысяч человек, ликвидировано 26, еще 18 ранены», — приводит «Интерфакс» сообщение МВД страны.

В Нацгвардии заявили, что участники беспорядков применяют гладкоствольные ружья, зажигательные смеси, «коктейли Молотова», трубы, арматуру, передает Sputnik Казахстан.

Все здания городских и районных акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация), отделения полиции по стране взяты под контроль.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. Демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории страны действует чрезвычайное положение.

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