Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В зоопарке Берлина животных накормили рождественскими елками Это многолетняя традиция, которая нравится как животным, так и людям
Фоторепортажи
09:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Казахстана заявили о работе снайперов на стороне протестующих

На протестах в Казахстане со стороны террористов работали профессиональные снайперы со специальным оружием, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Кроме того, по его словам, могли использоваться некие собственные средства связи. Ранее власти страны сообщили о ликвидации 26 преступников.

«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата (местной администрации.— “Ъ”) дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь», — сказал господин Абаев в эфире телеканала «Хабар-24» (цитата по ТАСС).

Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания Алматы, сказал замруководителя администрации президента.

Демонстранты ранее требовали снижения цен на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. В страну прибыли миротворцы стран ОДКБ.

 Первый инвестор Ozon рассказал, когда компания была на грани краха
В ближайшие три года Минфин не планирует повышать налоги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь