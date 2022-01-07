Власти Казахстана заявили о работе снайперов на стороне протестующих

Кроме того, по его словам, могли использоваться некие собственные средства связи. Ранее власти страны сообщили о ликвидации 26 преступников.
«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата (местной администрации.— “Ъ”) дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь», — сказал господин Абаев в эфире телеканала «Хабар-24» (цитата по ТАСС).
Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания Алматы, сказал замруководителя администрации президента.
Демонстранты ранее требовали снижения цен на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. В страну прибыли миротворцы стран ОДКБ.