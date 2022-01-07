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Фоторепортажи
10:31 (мск), источник: РБК

Власти Казахстана сообщили о снайперах среди протестующих в Алма-Ате

Протестующие в Алма-Ате действовали на профессиональном уровне, среди них были организованные группы, в том числе снайперы, заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24», трансляция его выступления ведется на YouTube.

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«Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками», — сказал Абаев, отметив высокий уровень подготовки участников нападений.

Абаев добавил, что изначально мирный протест постепенно возглавили вооруженные «бандиты и террористы» с дубинками и коктейлями Молотова.

«Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков-террористов осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства связи у полицейских. Захватчики действовали профессионально», — рассказал Абаев.

По его словам, «захватчики» предприняли несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении, два раза военнослужащие пограничных войск отразили нападения на телевизионную башню «Коктобе».

«Террористы» также оперативно захватили здание аэропорта и несколько самолетов, продолжил он.

По словам чиновника, на всех захваченных объектах были организованы блокпосты с баррикадами, а на каждом этаже в перешедших под контроль протестующих акиматах дежурили «боевики», контролирующие входы и выходы.

«По всей видимости, [протестующими] использовалась собственная связь», — рассказал Абаев. Он также сообщил, что они передвигались по Алма-Ате по наиболее оптимальным маршрутам.

«Главной целью были сотрудники органов правопорядка. Известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта», — сообщил Абаев, уточнив, что всего погибли 18 силовиков.

Он также призвал не путать миротворческие силы ОДКБ с силами оперативного реагирования, указав, что миротворцы не принимают участие в боевых действиях.

По словам Абаева, «боевой частью операции по зачистке города» 6 января занимались сотрудники подразделений «Беркута», «Арыстана» и «Арлана», а также военнослужащие Минобороны страны.

В результате операции все административные здания в Алма-Ате «очищены от террористов, многие боевики» убиты или задержаны, заключил он.

По словам Абаева, власти рассматривают разные версии касательно принадлежности этих лиц к экстремистским организациям и занимаются поиском тех, кто еще не задержан. «Сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны, ситуация стабилизирована», — заключил он.

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