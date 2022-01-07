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Фоторепортажи
11:20 (мск), источник: © РИА Новости

Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские миротворцы помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщило Минобороны. От России в республику направились бойцы-десантники, для их перевозки ведомство задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124.

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Как отмечалось ранее, они будут охранять административные здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

Об этом членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Помимо России, помощь окажут Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон.

Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.

До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.

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