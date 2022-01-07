Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты

Как отмечалось ранее, они будут охранять административные здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Об этом членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Помимо России, помощь окажут Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.