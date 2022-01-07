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Фоторепортажи
11:44 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с 27 сентября зафиксировали менее 800 смертей из-за ковида за сутки

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787 против 802 днем ранее, до 314 604. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В стране зарегистрировали менее 800 смертей за сутки впервые с 27 сентября 2021 года.

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Источник: AP 2021

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зафиксировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге — 61, в Подмосковье — 38, в Красноярском крае — 34, в Челябинской области — 28, в Алтайском крае — 26.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 735, до 10 618 035. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Количество выявленных за сутки случаев увеличилось после почти двух недель непрерывного снижения, при этом уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 20 000 инфицированных.

В частности, в Москве за сутки выявили 3 694 заболевших, в Санкт-Петербурге — 1 291, в Подмосковье — 899, в Краснодарском крае — 404, в Свердловской области — 387, в Челябинской — 342.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 657 719, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 035, до 9 645 712.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,8% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве выздоровели 2 223 человека, в Санкт-Петербурге — 1 078, в Омской области — 991, в Самарской — 987, в Воронежской — 928, в Пермском крае — 710.

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