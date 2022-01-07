В России впервые с 27 сентября зафиксировали менее 800 смертей из-за ковида за сутки

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.
В частности, в Москве за сутки зафиксировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге — 61, в Подмосковье — 38, в Красноярском крае — 34, в Челябинской области — 28, в Алтайском крае — 26.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 735, до 10 618 035. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.
Количество выявленных за сутки случаев увеличилось после почти двух недель непрерывного снижения, при этом уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 20 000 инфицированных.
В частности, в Москве за сутки выявили 3 694 заболевших, в Санкт-Петербурге — 1 291, в Подмосковье — 899, в Краснодарском крае — 404, в Свердловской области — 387, в Челябинской — 342.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 657 719, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 035, до 9 645 712.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,8% от общего числа заразившихся.
В частности, в Москве выздоровели 2 223 человека, в Санкт-Петербурге — 1 078, в Омской области — 991, в Самарской — 987, в Воронежской — 928, в Пермском крае — 710.