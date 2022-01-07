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Фоторепортажи
11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-начальник Генштаба Квашнин умер от COVID-19

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Источник: РИА "Новости"

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — сказал Дерябин.

Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год.

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