Экс-глава Генштаба Анатолий Квашнин умер от коронавируса

«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — сказал РБК глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. По его словам, время и место похорон генерала Квашнина определят родственники.
Квашнин родился в Уфе в 1946 году. Окончив в 1969 году военную кафедру Курганского машиностроительного института, был призван в армию в звании инженер-лейтенанта, а затем решил продолжить карьеру военного. В 1976 году окончил Военную академию бронетанковых войск, к 1982 году дослужился до звания полковника и стал командиром танковой дивизии. В 1984 году стал генерал-майором.
В 1989 году окончил Военную академию Генерального штаба, был первым заместителем командующего 28-й армией, а с мая по август 1992 года — командующим 7-й танковой армией. В августе 1992 года Квашнина перевели в Генштаб, где он стал заместителем, а затем первым замом начальника Главного оперативного управления. В феврале 1993 года Квашину было присвоено звание генерал-лейтенанта, а в феврале 1995-го — генерал-полковника.
В декабре 1994 года Квашнин стал командующим Объединенной группировкой войск в Чечне, с февраля 1995-го он одновременно командовал и всеми войсками Северо-Кавказского военного округа. В мае 1997 года генерал-полковник Квашнин был назначен начальником Генштаба и первым заместителем министра обороны, в ноябре 1997 года ему было присвоено звание генерала армии, а в 1999 году — звание Героя России.
В июле 2004 года Квашнин был освобожден от должности начальника Генштаба, а в сентябре того же года уволен в запас и назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе. На этом посту Квашнин оставался до сентября 2010 года.
Генерал армии Квашнин был доктором военных наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетно-артиллерийских наук, награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, российскими орденами — «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Мужества и орденом Почета и т. д.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.