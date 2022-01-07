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14:34 (мск), источник: РБК

Умер написавший «Песенку крокодила Гены» поэт Александр Тимофеевский

Поэт и сценарист Александр Тимофеевский умер в возрасте 88-ми лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Наталью. «Умер сегодня утром после тяжелой болезни», — сказала она. Известность Тимофеевскому принесли его работы в мультипликации, он был автором сценариев мультфильмов «По щучьему велению», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Бибигон» и т. д.

«Лежу в больнице, чтобы чем-нибудь себя занять, продолжаю выставлять восьмистишия из книги “Сто восьмистиший и наивный Гамлет”, — написал в своем последнем сообщении на странице в Facebook, появившемся 13 декабря, сам Тимофеевский.

Тимофеевский написал несколько десятков сборников стихотворений и книг для детей, был лауреатом различных литературных премий. В частности, в 2020 году его книга «Кулинария эпохи застолья» была удостоена премии «На Благо Мира», а в 2017 году он стал лауреатом премии «Писатель XXI века» за сборник стихов «Я здесь родился».

По-настоящему народную любовь завоевала прозвучавшая в мультфильме 1971 года «Песенка крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже…»), для которой Тимофеевский написал слова, а музыку — Владимир Шаинский.

«Пусть бегут неуклюже» стала гимном дня рождения каждого советского человека. Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта «Песня года» в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи, настолько огромен был успех«, — написал на своей странице в сети Facebook, сообщая о смерти Тимофеевского, шеф-редактор “Союзмультфильма” Сергей Капков.

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