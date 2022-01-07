В Байконуре запретили выходить на улицы группами более трех человек

«Передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо», — говорится в сообщении о введении дополнительных мер безопасности, опубликованном на сайте администрации Байконура.
Введение запрета объясняется необходимостью усиления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и соответствующая норма добавлена в принятое еще в марте 2021 года постановление мэра Байконура об «ограничительных мероприятия по предупреждению и ограничению распространения» этой болезни.
В тот же документ добавлен запрет байконурцам выходить из домов после 23:00 и до 6:00.
«Покидать жилое помещение в указанный период времени разрешается только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, либо по служебной необходимости. Передвижение граждан по территории города Байконур разрешается при наличии документов, удостоверяющих личность, специального пропуска и (или) справки с места работы, служебного удостоверения», — говорится в постановлении мэра Байконура, подписанном 7 января.
В то же время ряд ограничений вводится и самим этим постановлением, уже без отсылок к борьбе с COVID-19, но «в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».
В частности, предписано усилить охрану на территории Байконура общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также запретить продажу в магазинах города алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Одновременно с этим закрыт в ночное время — вплоть до полуночи 19 января — запрещается въезд в Байконур через установленные на дорогах КПП любого автотранспорта за исключением машин экстренных оперативных служб, дежурно-диспетчерских (аварийно-диспетчерских, оперативно-
диспетчерских, дежурных) служб и автомобилей предприятий, организаций и учреждений, обеспечивающих функционирование космодрома.
По ночам (с 23:00 до 6:00) через КПП прекращается также и проход пешеходов.
«Синий» уровень террористической опасности, согласно памятке на сайте администрации Байконура, вводится при при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
7 января мэр Байконура Константин Бусыгин обратился к жителям города с призывом с пониманием и уважением относиться к работе правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность.
«Мы все знаем, какие потрясения испытывает сейчас Казахстан и какие меры принимаются властями Республики для обеспечения безопасности населения. Прошу всех с пониманием отнестись к вводимым ограничениям. Уверен, что в ближайшие дни казахстанским властям, при поддержке союзников по ОДКБ, удастся стабилизировать ситуацию в стране и необходимость в принятых ограничениях отпадет», — заявил мэр.