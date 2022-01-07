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Фоторепортажи
20:06 (мск), источник: © РИА Новости

В Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 200 миллионов долларов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. К вечеру пятницы сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла порядка 200 миллионов долларов, сообщило издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен».

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фотографии
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фотографии

«На 21:00 (18:00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате — 789 субъектов и 950 объектов», — говорится в сообщении.

По данным «Атамекен», приблизительная сумма ущерба — около 87,2 миллиарда тенге (около 200 миллионов долларов), из них по Алма-Ате —85,8 миллиарда.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.

Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.

Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

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