21:41 (мск), источник: Газета.Ру
В Алма-Ате задержали свыше 100 участников террористических акций
В Алма-Ате задержали более 100 участников террористических акций. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Полицейские изымают оружие в разных районах города», — говорится в сообщении.
Ранее в Алма-Ате задержали две группы людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием.
До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков умерли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.
В стране был задержан также криминальный авторитет Арман Джумальгедиев по прозвищу «Дикий». При задержании он пытался оказать сопротивление. Сообщалось, что у него было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.
Как писало издание «Подъем», Джумагельдиев вернулся в страну для участия в незаконных митингах. Криминальный авторитет якобы стал участником стычки с протестующими и вскоре начал критиковать применение насилия.
Александра Вишневская