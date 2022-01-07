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21:41 (мск), источник: Газета.Ру

В Алма-Ате задержали свыше 100 участников террористических акций

В Алма-Ате задержали более 100 участников террористических акций. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

«Полицейские изымают оружие в разных районах города», — говорится в сообщении.

Ранее в Алма-Ате задержали две группы людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием.

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протестов по всей республике.

До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков умерли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

В стране был задержан также криминальный авторитет Арман Джумальгедиев по прозвищу «Дикий». При задержании он пытался оказать сопротивление. Сообщалось, что у него было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Как писало издание «Подъем», Джумагельдиев вернулся в страну для участия в незаконных митингах. Криминальный авторитет якобы стал участником стычки с протестующими и вскоре начал критиковать применение насилия.

Александра Вишневская

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