01:38 (мск), источник: ТАСС
В Кемеровской области произошел пожар в пансионате «Золотой век»
ТАСС, 8 января. Пожар вспыхнул в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кемеровской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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«В 23:02 мск поступило сообщение о пожаре в пансионате “Золотой век” по адресу: Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ “Печатник”, 11-я аллея. Горели личные вещи на площади 10 кв. м. К сожалению, есть погибшие», — сказали в ведомстве.
К тушению пожара привлечены 48 человек и 14 единиц техники.
Источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что медики осматривают эвакуированных постояльцев частного дома престарелых, среди них могут быть пострадавшие.
«В настоящее время медики осматривают эвакуированных из пансионата, среди них могут быть пострадавшие от факторов пожара», — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что среди клиентов дома престарелых есть лежачие.
Источник в экстренных службах отметил, что автоматическая система пожаротушения включилась в здании при возгорании и сработала штатно.
По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.