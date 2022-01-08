В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки

В частности, в Москве за сутки выявили 3 072 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 1 376, в Подмосковье — 1 246, в Свердловской области — 380, в Краснодарском крае — 370, в Челябинской области — 321, в Ростовской — 318.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось в России до 653 042, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 449, до 9 666 161, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,9% от общего числа заразившихся.
В частности, в Москве за сутки выздоровели 2 060 человек, в Воронежской области — 1 112, в Самарской — 919, в Санкт-Петербурге — 880, в Подмосковье — 822, в Пензенской области — 692.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 796 против 787 днем ранее, до 315 400, заявили в оперштабе.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) при этом выросла до 2,97%, следует из данных штаба.
В частности, в Москве зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге — 63, в Подмосковье — 40, в Красноярском крае — 39, в Нижегородской области — 28, в Челябинской — 26.