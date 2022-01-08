В Китае загорелся самолет российской авиакомпании

«Члены экипажа живы. Мы разбираемся в произошедшем», — сообщил представитель перевозчика.
Пожар начался в салоне самолета, внутри находилось около 20 т груза и 26 т авиационного топлива, передает Служба новостей Китая. Пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после получения отчета об аварии. Они спасли восемь членов экипажа. По данным агентства, пожар потушили.
«В процессе буксировки самолета Ту-204−120С для подготовки к вылету произошел пожар в кабине ВС. Экипаж три человека, два человека инженерно-технического состава и три сопровождающих эвакуировались», — сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.
По его данным, возгорание произошло 7 января в 23:50 мск (04:50 8 января по местному времени). Самолет потушили службы аэропорта. Информация о степени повреждения самолета и причине пожара уточняется.
Самолет RA-64032 выпущен в 2002 году ульяновским заводом «Авиастар». В парке авиалиний он находится с 2004 года. В 2019 году судно перекрасили в корпоративные цвета китайской логистической компании Cainiao Smart Logistics Network (создана торговой онлайн-платформой Alibaba).
Авиакомпания «Авиастар-ТУ» зарегистрирована в 1999 году, следует из данных «РБК Компании». Бенефициарный владелец перевозчика, по данным его отчетности, — Виктор Коваленко, отец гендиректора авиакомпании Дмитрия Коваленко. Чистая прибыль «Авиастар-ТУ» в 2020 году составила 454 млн руб., что в 14 раз больше, чем в 2019 году.
Компания занимает шестое место в России по грузопотоку. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2021 года она перевезла 58 тыс. т, что на 43% больше, чем в том же периоде 2019 года.
«Авиастар-ТУ» держит в парке шесть самолетов Boeing 757 и четыре Ту-204, из них два принадлежат «Почте России» (кроме сгоревшего борта).
РБК направил запрос представителю Росавиации, в пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В конце марта 2010 года самолет компании Ту-204 с регистрационным номером RA-64011 совершил жесткую посадку в районе аэропорта Домодедово. На борту не было пассажиров, однако восемь членов экипажа получили травмы различной степени тяжести, а судно было разрушено, сообщал Межгосударственный авиационный комитет.