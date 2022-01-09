02:44 (мск), источник: © РИА Новости
В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алма-Ате, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.
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«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — сообщил он в эфире телеканала «Хабар 24».
Ранее агентство Sputnik Казахстан сообщало о боях в пригороде Алма-Аты вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек в окрестностях поселка Райымбек. В МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.