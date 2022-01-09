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09:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Восемь человек скончались в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления спиртосодержащей жидкостью, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, несколько жителей поселка Кондинское приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, после употребления которой 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались.

«По факту гибели восьми жителей Кондинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По факту отравления суррогатным алкоголем прокуратура организовала проверку, направленную на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ход проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.

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