Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности

Ранее подобной нормы в законодательстве не было.
«После слова “Оружие” дополнить словами “является источником повышенной опасности”», — говорится в документе.
Суть изменений и возможные последствия для владельцев оружия объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.
«Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины», — сказал он.
В качестве примера юрист привел следующую ситуацию: человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если этим оружием кому-то причинили вред, то пострадавший может подать иск в суд на владельца.
Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники получили доступ к оружию не на законных основаниях, а владелец об этом не знал.
«Представьте, злоумышленники вскрыли сейф с оружием, или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», — пояснил юрист.
Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина причинила кому-то вред.