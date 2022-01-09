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10:19 (мск), источник: © РИА Новости

Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон «Об оружии» вступят в силу 29 июня 2022 года.

Источник: © РИА Новости

Ранее подобной нормы в законодательстве не было.

«После слова “Оружие” дополнить словами “является источником повышенной опасности”», — говорится в документе.

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Суть изменений и возможные последствия для владельцев оружия объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

«Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины», — сказал он.

В качестве примера юрист привел следующую ситуацию: человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если этим оружием кому-то причинили вред, то пострадавший может подать иск в суд на владельца.

Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники получили доступ к оружию не на законных основаниях, а владелец об этом не знал.

«Представьте, злоумышленники вскрыли сейф с оружием, или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», — пояснил юрист.

Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина причинила кому-то вред.

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