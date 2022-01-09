В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта

«Кошмар, это известный джазовый исполнитель Викрам Розахунов в Кыргызстане. Он часто ездил в Казахстан, участвовал на концертах там. Его в джазовых кругах мира многие знают. Мы его знаем и любим! Пожалуйста, не вешайте на него (то, — ред.) чего не может быть, отпустите его. Он простой музыкант!» — написал Абакиров на своей странице в Facebook.
Ранее в воскресенье казахстанский телеканал «Хабар 24» показал интервью мужчины, который рассказал, что якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.
Официальные органы Киргизии пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о личности задержанного киргизстанца.
«Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в республике Казахстан, министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», — сообщили РИА Новости в МИД страны.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, «соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания».
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.