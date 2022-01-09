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Фоторепортажи
14:37 (мск), источник: ТАСС

В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека

В частности, в Алма-Ате погибли 103 человека.

Источник: РИА "Новости"

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Число погибших за время массовых беспорядков в Казахстане достигло 164. Об этом сообщил в воскресенье телеканал «Хабар-24», который приводит данные Министерства здравоохранения страны.

Согласно информации Минздрава, с начала беспорядков в Казахстане в январе 103 человека погибли в городе Алма-Ата, в Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области — 10 человек, в Алма-Атинской области — восемь человек.

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