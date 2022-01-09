Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Связной» из 90-х. Как Сергей Бодров стал культовым артистом 27 декабря исполняется 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова-младшего
Фоторепортажи
19:17 (мск), источник: Daily Storm

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО

Бывшая чиновница, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, сидит в камере, рассчитанной на 40 человек.

Источник: РИА "Новости"

Экс-заместитель министра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, спасла жизнь сокамернице в следственном изоляторе «Печатники». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, Ракова сидит сейчас в камере, рассчитанной на 40 человек.

Читайте также
СМИ Казахстана утверждают, что за погромщика выдали джазового киргизского музыканта

«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», — приводит слова Меркачевой ТАСС.

Наблюдатель также рассказала, что некоторые сокамерницы Раковой обвиняются в преступлениях, связанных с хранением или перевозкой наркотиков. При этом женщины сами употребляли запрещенные вещества до своего ареста.

По версии следствия, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором. В качестве подрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук.

Деньги были предназначены для реализации госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Выполненные подрядчиком работы не соответствовали техническому заданию.

Ранее сообщалось, что Ракова не признала вину в хищении более 50 миллионов рублей из бюджета. Следствие предложило экс-чиновнице заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания, но последовал отказ.

Марина Ракова в октябре 2018 года стала заместителем министра просвещения. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой от этой должности по ее просьбе. В это время глава Сбербанка Герман Греф объявил о ее назначении вице-президентом кредитной организации. В Сбербанке Ракова курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

 Жертвами массовых беспорядков в Казахстане стали 164 человека
Как войти в рабочий ритм после праздников? Советы психологов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь