Минздрав Казахстана удалил информацию о гибели 164 человек

«Мы не подтверждаем эту информацию», — сообщили в ведомстве агентству «Интерфакс».
Ранее оперативный штаб Казахстана сообщил в Telegram о 164 погибших. Он сослался на министерство здравоохранение республики, но позже удалил сообщение.
Беспорядки в Казахстане начались в первых числах января. Сначала на улицах казахских городов прошли массовые акции протеста против повышения цен на газ. Затем начались погромы, захваты государственных учреждений и столкновения с силовиками. Руководство страны заявило о хорошо подготовленной акции вооруженных боевиков.
Власти Казахстана обратились в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о поддержке. Страны ОДКБ направили в республику миротворцев. Возглавил миротворческую миссию командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков. Как сообщалось ранее, миротворцы не будут участвовать в антитеррористических действиях, их задача — охранять госучреждения, важные гражданские и военные объекты.
Правоохранительные органы Казахстана доложили президенту Касым-Жомарту Токаеву о стабилизации обстановки в стране.