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19:58 (мск), источник: Смотрим

Минздрав Казахстана удалил информацию о гибели 164 человек

Минздрав Казахстана опроверг информацию о гибели 164 человек в результате беспорядков в стране. Ранее соответствующее сообщение появилось в Telegram оперштаба республики. Позже его удалили.

Источник: AFP 2021

«Мы не подтверждаем эту информацию», — сообщили в ведомстве агентству «Интерфакс».

Ранее оперативный штаб Казахстана сообщил в Telegram о 164 погибших. Он сослался на министерство здравоохранение республики, но позже удалил сообщение.

Беспорядки в Казахстане начались в первых числах января. Сначала на улицах казахских городов прошли массовые акции протеста против повышения цен на газ. Затем начались погромы, захваты государственных учреждений и столкновения с силовиками. Руководство страны заявило о хорошо подготовленной акции вооруженных боевиков.

Власти Казахстана обратились в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о поддержке. Страны ОДКБ направили в республику миротворцев. Возглавил миротворческую миссию командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков. Как сообщалось ранее, миротворцы не будут участвовать в антитеррористических действиях, их задача — охранять госучреждения, важные гражданские и военные объекты.

Правоохранительные органы Казахстана доложили президенту Касым-Жомарту Токаеву о стабилизации обстановки в стране.

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