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Фоторепортажи
23:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Владелец магазина и продавец задержаны по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого в Ханты-Мансийском автономном округе скончались восемь человек, сообщается на сайте СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СК сообщил, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В настоящее время следователями проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция, по которой назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени», — говорится в сообщении.

Как отметили в СК, четверо пострадавших были доставлены в окружную больницу, трое проходят лечение в районной больнице.

Ранее депздрав сообщал РИА Новости, что шесть человек госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем. Четверо транспортированных из Кондинского в окружную центральную больницу на вертолете находятся в тяжелом состоянии.

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