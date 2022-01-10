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Фоторепортажи
00:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

19 человек погибли при пожаре в многоэтажке в Нью-Йорке

По меньшей мере 19 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в одной из многоэтажек района Бронкс в Нью-Йорке. Среди погибших — девять детей.

Источник: REUTERS

Этот пожар называют одним из крупнейших за последние десятилетия.

По данным местных СМИ, жилое здание загорелось в воскресенье около 11 утра по местному времени. Пожарные прибыли на место в течение трех минут после поступившего в службу звонка: пламя пытались потушить более 200 человек.

Более 30 человек были госпитализированы с травмами, опасными для жизни, в общей сложности пострадали 60 жителей дома. Причина возгорания пока неизвестна.

«На данный момент известно о гибели 19 человек, многие находятся в критическом состоянии», — заявил в интервью CNN мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

«Члены команды находили пострадавших на каждом лестничном пролете c остановкой сердца и дыхания», — заявил во время пресс-брифинга представитель отделения пожарной охраны Даниель Нигро.

По его словам, дым распространился по всем этажам здания из-за того, что дверь в квартиру, в которой возникло возгорание, была открыта, в результате многие жители дома отравились угарным газом, пытаясь покинуть его.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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