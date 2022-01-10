09:46 (мск), источник: Life.ru
В Казахстане освободили киргизского музыканта Рузахунова
Ранее жители Бишкека вышли на митинг в его поддержку, а власти Киргизии направили соседней республике ноту.
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Казахстанские силовики освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного ранее по подозрению в участии в беспорядках. Об этом со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщает телеграм-канал «Sputnik Кыргызстан».
«Викрама Рузахунова освободили. Информацию подтвердили в ГКНБ Кыргызстана», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Казахстан опубликовал ролик, на котором один из задержанных за беспорядки признаётся в участии в протестах за деньги. Судя по внешнему виду, мужчина был избит. На опубликованном видео жители Киргизии опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти республики направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста.