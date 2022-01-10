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17:16 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал имущество жены обвиняемого в хищениях владельца сети «Рив Гош» Мейера

Инне Мейер запретили распоряжаться в том числе квартирой.

Источник: AP 2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Московский суд Санкт-Петербурга наложил арест на имущество Инны Мейер, жены арестованного владельца розничной сети «Рив Гош» и экс-совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Ей запрещено распоряжаться в том числе и квартирой. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением — квартирой», — говорится в сообщении.

8 декабря Инна Мейер и ее муж были задержаны по подозрению в хищении более 2,4 млрд рублей, в тот же день им предъявили обвинение. 9 декабря Августа Мейера арестовали, а его супругу отправили под домашний арест до 7 февраля. Сообщалось, что оба фигуранта не признали вину. Инна Мейер и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения, отметив, что ни один из потерпевших на допросе не указал прямо на ее причастность к преступлениям. Третья обвиняемая по делу — генеральный директор ООО «Биг бокс» и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова — также не признала вину и была отправлена под домашний арест.

По данным СМИ, уголовное дело связано с хищениями средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания «Юлмарт». С 2017 года обвиняемым по нему проходил другой совладелец «Юлмарта» — Дмитрий Костыгин, однако ему статью позже переквалифицировали на «причинение ущерба без признаков хищения» (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В 2017 году фигуранта поместили под домашний арест, а в 2018 году бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей.

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