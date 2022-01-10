Задержанный в Казахстане киргизский музыкант вернулся на родину

«Викрам Рузахунов вернулся в Киргизию. Он прошел через контрольно-пропускной пункт Ак-Жол», — сообщили в МВД Киргизии «Интерфаксу».
Ранее казахстанские СМИ обнародовали допрос мужчины, который рассказал, что является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По словам задержанного, неизвестные люди приобрели для него билет, поселили на съемной квартире в Алматы и пообещали заплатить 90 тыс. тенге (около $200) за участие в протестах. Его якобы задержали в селе Самсы Алматинской области.
Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сказал, что Рузахунов не является террористом, и из-за его задержания киргизские власти направили Казахстану ноту протеста.
«Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном кыргызского народа», — сказал музыкант в видеообращении, распространенном в «Sputnik Кыргызстан».
Позднее он сообщил киргизским СМИ, что приехал в Казахстан в гости к другу, несколько дней во время протестов не выходил из дома, однако потом попытался уехать на родину, по дороге его задержали. По его словам, он оговорил себя, так как услышал от сокамерников, что если он сделает такое заявление, его сразу депортируют в Бишкек. Он также отметил, что увечья получил при задержании, в СИЗО с ним обращались «вежливо».
Министерство юстиции Киргизии потребовало от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело после пыток музыканта. Сейчас интервью удалено с YouTube-аккаунта телеканала Qazaqstan.