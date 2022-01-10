Военный суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи еще к 4 годам тюрьмы. Это второй приговор в серии дел против нее
Свергнутый лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена еще к четырем годам тюремного заключения в серии дел, возбужденных против нее военными властями страны. 6 декабря прошлого года она получила такой же срок по первому приговору.
Аун Сан Су Чжи — лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. С 2012 года у себя на родине она является лидером оппозиции при широкой поддержке бирманцев. | Источник:REUTERS
Второй приговор связан с обвинениями в контрабанде и хранении средств связи, в частности, раций, а также в нарушении правил карантина в разгар пандемии коронавируса.
В общей сложности против Аун Сан Су Чжи выдвинуто 11 обвинений, среди которых — незаконное обогащение, нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий и другие.
Самое серьезное из них — получение взяток деньгами и золотом от бывшего главного министра Янгона Пхйо Мина Тейна, который якобы сам в этом чистосердечно признался.
Военная хунта утверждает, что в общей сложности 76-летняя Аун Сан Су Чжи присвоила более миллиона долларов.
Все обвинения в свой адрес она называет клеветой, цель которой — навсегда вывести ее из политического поля Мьянмы.
Если суд признает бывшего лидера страны виновной по всем пунктам, ей может грозить пожизненное заключение.
Аун Сан Су Чжи находится под арестом с февраля прошлого года, когда власть в Мьянме захватили военные. Некоторое время это был домашний арест, позднее ее перевезли в другое место, которое держится в секрете.
Процесс над ней проходит в закрытом режиме.
Мировая общественность осуждает преследование Аун Сан Су Чжи. В понедельник после вынесения приговора правозащитная организация Human Rights Watch назвала происходящее судебным цирком с засекреченными слушаниями по подложным обвинениям.
С момента военного переворота в стране Мьянма охвачена уличными протестами, которые периодически затихают и вспыхивают снова. ООН, США и ряд других стран обвиняют захватившую власть военную хунту в убийствах мирных граждан и активистов, а также в подавлении оппозиции и преследовании прессы.
Правозащитная организация Amnesty International обвиняет военных в насилии против невооруженных демонстрантов с применением боевого оружия.
По словам правозащитников, повсеместные убийства мирных протестующих — сознательное решение военного командования.
Противоречивая фигура
Пятно на репутации Аун Сан Су Чжи, считавшейся одной из самых значимых правозащитниц современности, оставила расправа бирманских военных над представителями народности рохинджа в 2016−17 гг | Источник:GETTY IMAGES
Аун Сан Су Чжи фактически возглавила Мьянму в апреле 2016 года. До этого она являлась лидером оппозиции и пользовалась в стране огромной популярностью как борец за демократию и свободу.
Свою репутацию она приобрела, проведя в общей сложности 15 лет под домашним арестом в период с конца 1980-х до 2010-х годов, куда была помещена прежней военной хунтой. В середине 1990-х она провела небольшой отрезок времени на свободе.
В годы заключения Аун Сан Су Чжи была награждена Нобелевской премией мира и являлась для мирового правозащитного движения одной из самых значимых фигур современности.