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22:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер осужденный за убийство миллионер Роберт Дерст

Американский мультимиллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному сроку за убийство, совершенное в 2000 году, умер в тюремной больнице в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката.

Источник: AP 2021

Причина смерти не уточняется, но указано, что у магната были проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что Роберт Дерст болел коронавирусом и был подключен к ИВЛ.

Жена Дерста Кейтлин Маккормак исчезла в 1982 году. Затем в 2000 году погибла его лучшая подруга Сьюзан Берман. В 2001 году был найден расчлененный труп соседа бизнесмена Мориса Блэка.

В убийстве Берман магнат случайно признался во время съемок фильма о себе.

По версии следствия, Дерст совершил преступление, потому что она могла дать показания против него по расследованию исчезновения его жены. В октябре 2021 года он был приговорен к пожизненному сроку.

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