Умер осужденный за убийство миллионер Роберт Дерст

Причина смерти не уточняется, но указано, что у магната были проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что Роберт Дерст болел коронавирусом и был подключен к ИВЛ.
Жена Дерста Кейтлин Маккормак исчезла в 1982 году. Затем в 2000 году погибла его лучшая подруга Сьюзан Берман. В 2001 году был найден расчлененный труп соседа бизнесмена Мориса Блэка.
В убийстве Берман магнат случайно признался во время съемок фильма о себе.
По версии следствия, Дерст совершил преступление, потому что она могла дать показания против него по расследованию исчезновения его жены. В октябре 2021 года он был приговорен к пожизненному сроку.