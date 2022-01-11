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16:50 (мск), источник: RTVi

«Счастью не было предела». Как эвакуировали россиян из Казахстана на военном самолете

9 января российские военные самолеты начали вывозить россиян из Казахстана, который с начала года охвачен массовыми протестами и беспорядками на фоне повышений цен на сжиженный газ. По информации РИА Новости, к 11 января из Казахстана в Россию на борту военных самолетов доставили 1 719 россиян и иностранцев. Россиянка Елена Кувшинникова, эвакуированная из Казахстана на военном самолете, в беседе с RTVI поделилась своими впечатлениями от полета.

Источник: РИА "Новости"

По словам Елены, она приехала в Алма-Ату вместе со своей семьей, чтобы навестить бабушку и дедушку. Когда в Казахстане начались массовые акции протеста, беспорядки и погромы, то авиакомпании стали постепенно отменять все рейсы, а выезжать из страны сухопутными путями было очень опасно, рассказала очевидица.

«Восьмого числа объявили о вывозных рейсах. Счастью не было предела. Войдя на территорию аэропорта, нам стало очень спокойно, потому что нас охраняли. Аэропорт обеспечил воду и питание, мы ждали регистрацию на борт. Людей было очень много, много детей. Все терпеливо и без паники ждали отправления», — рассказала россиянка, подчеркнув, что военные из России вели себя предельно внимательно и вежливо.

Источник: РИА "Новости"

По словам Елены, после регистрации на рейс людей привезли к одному из грузовых самолетов ИЛ-76 МД, которых были десятки.

«Мы сели в девятый по счету за день вывозной борт. В каждый самолет сажали по 100 человек. А в аэропорту было еще очень много людей. Загрузились. У всех немного страх в глазах. Очень много с детьми. Никто так никогда не летал», — поделилась впечатлениями пассажирка.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, людей на борту лично поприветствовал командир самолета, который в ответ получил бурю благодарных аплодисментов. После этого пассажиров военного самолета попросили покрепче держаться за лавочки при взлете.

«В головах у нас недоумение. Что с этим делать? Ремней нет. Просто сидим на крашеных лавочках. Лавочки расположены вдоль самолета, деревянные. Если хотите, чтобы было тепло, не закрывайте чемоданами низ лавочек. К нам догрузили какое-то оборудование. Все с интересом рассматривают, что же это», — рассказала RTVI Елена Кувшинникова.

Источник: РИА "Новости"

Далее, по словам россиянки, завели двигатели, а в самом салоне самолета начали менять давление, из-за чего стало закладывать уши. Она объяснила, что шум на борту был более сильным, чем в обычном самолете. Через мгновение военный самолет оказался на взлетно-посадочной полосе и взлетел.

«Чуть позже начинается состояние, напоминающее алкогольное опьянение. Легкое головокружение. И всё — мы в небе. Никаких тебе “пристегните ремни, отключите телефоны”», — поделилась впечатлениями россиянка.

Она также рассказала, что пассажиров доставили на военный аэродром «Чкаловский», расположенный в Московской области, а позже — до ближайшей железнодорожной станции. Елена Кувшинникова назвала полет из Казахстана в Россию незабываемым, а также поблагодарила военных летчиков и всех миротворцев, которые помогали россиянам в эвакуации.

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