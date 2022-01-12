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00:39 (мск), источник: © РИА Новости

Умер телеведущий Михаил Зеленский

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Источник: © РИА Новости

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович.

Обстоятельства смерти журналиста не уточняются. Как сообщает ВГТРК, по некоторым данным, он умер в Доминикане.

На телеканале «Россия-Культура» Зеленский вел программу «Билет в Большой», а также был обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и ток-шоу «Прямой эфир». Кроме того, Зеленский работал в эфире «России-24».

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