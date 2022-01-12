Умер телеведущий Михаил Зеленский

По словам заместителя руководителя телеканала «Россия-Культура» Александра Ефимовича, Зеленский скончался скоропостижно.
«Россия 24» передает, что, по некоторым данным, он умер во время отдыха в Доминикане. Позднее это подтвердили в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).
«Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного», — сообщила ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Алина Иванова.
Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Позже он переехал с семьей в Хабаровск, где поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Учебу он совмещал с работой диджеем на радиостанции «Радио А».
В 1996 году Зеленский вернулся в столицу, где поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих.
С 1997 года по 1999 год журналист работал на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. Затем он вел дневные выпуски программы «Вести» на телеканале «Россия».
В 2001 году Зеленский вел программу «Вести-Москва», а с 2006 года — был ведущим на «России-24». Также работал на телеканале «Россия-Культура».
Преподавал в высшей школе кино и телевидения «Останкино».